Under 17, il Benevento frena la corsa del Napoli Buon pareggio per i giallorossi contro la capolista

Benevento – Napoli 1-1

Benevento: Savarese, Menichino (32'st Romanelli), Andreozzi, Esposito P. (28'st Calzolaio)(46'st Autiero), Montanino, Ciaravolo (46'st Bocchetti), Solimeno (1'st Maresca), De Rosa, Ferraro, Garofalo, Alfieri. A disp.: Romano, Migliozzi, Esposito E., Saidy. All.: Romaniello

Napoli: Maione, Potenza, Musella, Ceprano, Costanzo, D'Onofrio, Cavallo (1'st Cretella)(18'st Marrazzo), Virgilio, Montaperto (1'st D'Amato), Molisso (1'st Mancino A.), Cioffi. A disp.: Mancino V., Romano, Carbone, Della Pietra, Vaccaro. All.: Carnevale

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Falco e Iazzetta di Frattamaggiore

Marcatori: 1'pt Cioffi (N), 36'st Romanelli (B)

Note: Espulsi al 38'pt Alfieri (B) e Ceprano (N)

L'under 17 del Benevento è riuscita a frenare la corsa del Napoli, compagine che prima dell'incontro disputato quest'oggi all'Avellola aveva vinto tutte le partite. Gli azzurri sono partiti forte, dato che dopo pochi secondi hanno trovato il gol del vantaggio con una marcatura di Cioffi. Il gol subito a freddo non ha tramortito i giallorossi che hanno provato a reagire. Al 38' entrambe le squadre sono state costrette a proseguire con un uomo in meno a causa delle espulsioni rimediate da Alfieri e Ceprano. La gara è stata apertissima e senza esclusioni di colpi, tra due squadre ricche di qualità che hanno giocato bene. Il meritato pareggio del Benevento è giunto al 36' della ripresa e ha portato la firma di Romanelli che ha capitalizzato al meglio un ottimo assist di Garofalo. Da segnalare ben due pali colpiti dagli azzurri nel secondo tempo quando erano in avanti. Alla fine, comunque, il risultato finale è quello più giusto per quanto proposto dalle due squadre.

Nella prossima giornata la truppa di Romaniello se la vedrà contro il Crotone in trasferta.