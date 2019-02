Under 17, trasferta a Frosinone per il Benevento I giallorossi affronteranno i ciociari nella giornata di domenica

Torna in campo l'under 17 del Benevento che domenica pomeriggio affronterà il Frosinone in trasferta. La truppa di Romaniello è reduce da due vittorie consecutive che le hanno permesso di consolidare il terzo posto in classifica. Ovviamente le pretendenti a un posto nei play off sono piuttosto agguerrite e servirà conquistare altri punti preziosi per poter proseguire il cammino verso la qualificazione nel migliore dei modi. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.

Ecco il programma:

Frosinone – Benevento

Pescara – Crotone

Cosenza – Foggia

Perugia – Lecce

Palermo – Napoli

Roma – Salernitana

Riposa: Ascoli

La classifica:

Roma 45

Napoli 38

Benevento 29

Ascoli 26

Pescara 24

Perugia 22

Frosinone 21

Palermo 21

Crotone 18

Cosenza 14

Foggia 14

Salernitana 13

Lecce 13