Benevento, under 17 a riposo, ecco i risultati della altre I giallorossi sono concentrati in vista della sfida col Foggia di domenica prossima

Non è scesa in campo la formazione under 17 del Benevento a causa della sosta individuale del campionato. I giallorossi hanno lavorato sodo in settimana in vista della sfida della prossima giornata in casa contro il Foggia che sarà molto importante in chiave classifica. Intanto hanno giocato tutte le altre squadre che compongono il girone C. Ecco i risultati:

Crotone – Palermo rinv.

Napoli – Cosenza 2-0

Salernitana – Pescara 3-1

Foggia – Frosinone 1-5

Ascoli – Perugia 2-1

Lecce – Roma 0-4

Riposa: Benevento

La classifica:

Roma 52

Napoli 41

Benevento 29

Ascoli 29

Frosinone 27

Palermo 24

Pescara 24

Crotone 22

Perugia 22

Salernitana 16

Lecce 16

Cosenza 15

Foggia 15