Under 17, il Benevento sfida il Foggia Gara casalinga per i giallorossi. Fischio d'inizio alle 15

Domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15, l'under 17 del Benevento scenderà in campo all'Avellola per sfidare i pari età del Foggia. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta subita contro il Frosinone e l'obiettivo, ovviamente, sarà quello di tornare subito al successo per cercare di restare agganciati alla zona play off. Dopo la sfida in terra ciociara la truppa di Romaniello ha anche avuto modo di ricaricare le batterie con la sosta individuale, in modo da affrontare le prossime sfide con un nuovo vigore, anche se nel prossimo weekend sarà costretta a fermarsi di nuovo a causa della pausa del campionato. La concentrazione è tutta rivolta al Foggia, una squadra che presenta delle insidie nonostante la classifica la releghi all'ultimo posto.

Ecco il programma:

Roma – Ascoli

Cosenza – Crotone

Benevento – Foggia

Pescara – Lecce

Frosinone – Napoli

Palermo – Salernitana

Riposa: Perugia

La classifica:

Roma 52

Napoli 41

Benevento 29

Ascoli 29

Frosinone 27

Palermo 24

Pescara 24

Crotone 22

Perugia 22

Salernitana 16

Lecce 16

Cosenza 15

Foggia 15