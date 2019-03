U17, il Benevento torna al successo: Foggia ko all'Avellola Importante vittoria per i ragazzi di Romaniello che si confermano al terzo posto in classifica

Benevento – Foggia 4-2

Benevento (4-3-3): Savarese; Solimeno, Vitale, Ciaravolo, Menichino; De Rosa, Alfieri (1’st Ferraro), Esposito (15’st Maresca); Delle Curti (15’st Andreozzi)(18’st Percope), Romanelli (5’st Pietroluongo), Garofalo. A disp.: Romano, Bocchetti, Vasta, Della Pietra. All.: Romaniello

Foggia (5-4-1): Matera (26’st Mascolo); Pompa (21'st Samele), Lupoli, Venuti, Grella, Fantozzi (7'st Sardo); Monaco (7'st Mininno), Fucci, Polichetti, Stasi (1'st Turzo); Carnevali. A disp.: Bruno, Conversano, Antro, Clemente. All.: Acquaviva

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Vernacchio di Ariano Irpino e Piscitelli di Caserta

Marcatori: 17’pt Esposito (B), 30’pt Carnevali (F), 4’st Ferraro (B), 12’st Menichino (B), 21’st Garofalo (B), 25’st Mininno (F)

Note: Espulso al 28’st Alfieri dalla panchina

Importante vittoria per l’under 17 che ha battuto il Foggia con il risultato di 4-2. Sul sintetico dell’Avellola i giallorossi hanno fatto la partita, trovando una squadra che lasciava pochi spazi a causa di un atteggiamento molto difensivista. I primi minuti sono stati tutti di marca giallorossa, con i rossoneri che avevano difficoltà anche a superare la metà campo. Al 9’ Delle Curti ha indirizzato la palla sul primo palo, ma Matera è stato bravo a respingere la minaccia. Il gol sannita è giunto al 17’ con Esposito: il centrocampista ha capitalizzato di testa un bell’assist proveniente dalla destra di Delle Curti, portando il punteggio sull’uno a zero. Il Benevento ha cominciato a gestire il risultato, ma nel suo momento migliore il Foggia è riuscito a riequilibrare il risultato con Carnevali che ha approfittato di una uscita spericolata di Savarese per saltarlo e insaccare con facilità in fondo alla rete. Il pareggio ha incoraggiato gli ospiti che hanno cercato di rendersi pericolosi, mandando in affanno la truppa di Romaniello. La Strega si è rifatta vedere in area avversaria al 41’ con un destro di Alfieri che ha sfiorato di pochissimo l’incrocio dei pali.

Nella ripresa Romaniello ha cercato di dare maggiore sostanza al reparto avanzato gettando nella mischia Ferraro al posto di Alfieri. Con l’ingresso dell’attaccante giallorosso l’intera manovra si è rivitalizzata. Dopo tre minuti lo stesso Ferraro ha saltato due avversari ed è andato al tiro, ma Matera ha deviato in angolo. Al 4’, sugli sviluppi di un corner, Delle Curti ci è arrivato prima di tutti con una bella torsione di testa, Matera è riuscito a respingere ma sulla ribattuta si è fiondato Ferraro che ha insaccato per il due a uno. Il Benevento ha cominciato a viaggiare sul velluto: al 7’ una conclusione di Pietroluongo dal limite è stata fermata dal palo. Al 12’ capitan Menichino ha firmato il tris depositando in rete una palla proveniente da una punizione calciata da Garofalo. Al 21’ è arrivato il poker con Percope che ha servito un cross al bacio per Garofalo: l'attaccante di testa non ha lasciato scampo a Matera.

Con il risultato al sicuro i sanniti hanno cominciato ad amministrarlo abbassando i ritmi, ma al 25’ il Foggia ha siglato la seconda marcatura con un contropiede di Mininno. I minuti finali sono stati di normale amministrazione per la truppa di Romaniello, anche se c’è da sottolineare una grande prodezza effettuata da Savarese a pochi minuti dallo scadere su Turzo dopo aver ribattuto una punizione: l’estremo difensore si è riscattato dall’errore del primo tempo con un intervento magistrale che ha strozzato l’urlo di gioia alla compagine rossonera.

Con questo successo i giallorossi restano al terzo posto in classifica e raggiungono quota 32 punti. Nel prossimo weekend riposeranno; torneranno in campo il 17 marzo nell’atteso derby con il Napoli.