Under 17, il Benevento è pronto all'inizio della stagione Ultimi giorni di vacanza per i giallorossi: il lavoro comincerà il 5 agosto

Mentre la Primavera questa mattina ha svolto il suo secondo allenamento agli ordini di Nicola Romaniello, la formazione under 17 del Benevento si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Tra l'altro la formazione guidata da Alessandro Formisano ha chiuso la scorsa stagione solo un mese e mezzo fa, grazie alla partecipazione alla final four chiusa con la sconfitta in semifinale contro i campioni d'Italia dell'Empoli. I giallorossi, comunque, sono impazienti di iniziare questa nuova avventura nel segno della continuità. L'obiettivo è sempre lo stesso: puntare all'ulteriore crescita dei giovani calciatori; aspirazione che può essere concretizzata nel migliore dei modi in un campionato competitivo come quello under 17, che segna il passo finale verso la Primavera. La preparazione dei giallorossi comincerà il prossimo 5 agosto, sempre sul sintetico dell'Avellola. I ragazzi di Formisano hanno la chiara intenzione di continuare a stupire.