Benevento, ecco il girone delle under 17, 16 e 15 Il campionato comincerà il prossimo 8 settembre

Sono stati pubblicati i gironi relativi alle categorie under 17, under 16 e 15. Il Benevento è stato inserito nello schieramento meridionale che è composto da tredici formazioni. Essendo il numero dispari, ci sarà il turno di riposo singolo per ogni squadra. Rispetto allo scorso anno, sono state accolte delle "new entry", come le matricole Juve Stabia e Trapani che hanno preso il posto di Palermo e Foggia. Ricordiamo che i calendari saranno uguali per le formazioni under 16 e 15 di, rispettivamente, Scarlato e Fusaro, mentre il cammino sarà diverso per l'under 17 che quest'anno sarà guidata da Alessandro Formisano. I campionati, come noto, cominceranno il prossimo 8 settembre.

Ecco il girone C dei campionati under 17, under 16 e under 15:

Ascoli

Benevento

Cosenza

Crotone

Delfino Pescara

Frosinone

Juve Stabia

Lecce

Napoli

Perugia

Roma

Salernitana

Trapani