Under 17, svelato il calendario: esordio a Frosinone Alla seconda giornata c'è già il big match con la Roma

E' stato svelato il calendario del campionato under 17. Il Benevento esordirà il prossimo 8 settembre in casa del Frosinone. Alla seconda giornata, in programma all'Avellola, ci sarà già un big match con i sanniti che se la vedranno contro la Roma. Il turno di riposo singolo è fissato all'ultima giornata. Ecco il cammino della truppa di Formisano:

1^ giornata: Frosinone - Benevento

2^ giornata: Benevento - Roma

3^ giornata: Crotone - Benevento

4^ giornata: Benevento - Ascoli

5^ giornata: Perugia - Benevento

6^ giornata: Benevento - Cosenza

7^ giornata: Salernitana - Benevento

8^ giornata: Benevento - Trapani

9^ giornata: Pescara - Benevento

10^ giornata: Benevento - Napoli

11^ giornata: Lecce - Benevento

12^ giornata: Benevento - Juve Stabia

13^ giornata: Riposo

Per leggere il calendario completo clicca qui.