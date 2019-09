Benevento, l'under 17 in trasferta a Frosinone Parte il campionato per i ragazzi di Formisano: fischio d'inizio alle 11,30

Domani mattina l'under 17 del Benevento farà il suo esordio in campionato. I giallorossi affronteranno in trasferta i pari età del Frosinone, con il match che comincerà alle 11:30 presso il centro sportivo di Ferentino. A guidare la compagine sannita è Alessandro Formisano, al quale è stato confermato il gruppo che nella scorsa stagione ha battuto record su record nel campionato under 16, riuscendo a chiudere tra le prime quattro d'Italia.

Il Benevento è stato rafforzato con diversi innesti, apportando quindi delle migliorie alla squadra che potrebbero essere utili in un campionato complicato come quello under 17. Ecco la rosa al completo:

PORTIERI: Diglio, Savignano, Quartarone;

DIFENSORI: Gentile, Todisco, Barilotti, Seminara, Moccia, Bracale, Vigorito, Bottiglieri;

CENTROCAMPISTI: Strazzullo, Citarella, Talia, Foggia, Caserta, Pellegrini;

ATTACCANTI: Olimpio, Agnello, D'Agosto, Giampaolo, Gondola, Gennarelli.

Di seguito il programma della prima giornata:

Ascoli – Napoli

Cosenza – Trapani

Crotone – Lecce

Frosinone – Benevento

Perugia – Pescara

Roma – Juve Stabia

Riposa: Salernitana