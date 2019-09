Under 17, sconfitta sul campo del Frosinone Esordio amaro per il Benevento di Formisano

E' iniziato con una sconfitta il campionato dell'under 17 del Benevento. I giallorossi sono stati battuti dal Frosinone in trasferta con il risultato di 3-1. L'approccio al match è stato negativo per i sanniti che hanno chiuso la prima frazione in svantaggio di una rete a causa di un calcio di rigore.

Nella ripresa la truppa di Formisano ha caricato a testa bassa gli avversari, creando numerose occasioni da gol per ottenere il vantaggio che è arrivato grazie a un penalty trasformato da Citarella. Il Benevento ha continuato a pressare il Frosinone per ribaltare il risultato, ma nel suo momento migliore l'arbitro ha assegnato un'altra massima punizione ai ciociari che hanno siglato il 2-1. Il raddoppio del Frosinone ha letteralmente tagliato le gambe alla Strega che nei minuti finali ha subito anche il tris sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Per il Benevento hanno pesato e non pocco le assenze di Bottiglieri e Barilotti in difesa, ma è chiaro che bisognerà migliorare soprattutto quanto espresso nel primo tempo in vista di un campionato che si prevede molto più complicato rispetto a quello della scorsa stagione. I giallorossi avranno modo di rifarsi nella prossima giornata, quando all'Avellola si presenterà la Roma: un big match complicato, ma che la truppa di Formisano non vorrà sbagliare, facendo tesoro di quanto accaduto questa mattina sul campo di Ferentino.

Ecco l'undici sceso in campo:

Diglio, Bracale, Gentile, Seminara, Talia, Moccia, Strazzullo, Citarella, Giampaolo, Agnello, Gondola. A disp.: Quartarone, Foggia, Caserta, Vigorito, Bottiglieri, Todisco, Olimpio, D'Agosto, Gennarelli. All.: Formisano