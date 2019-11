Benevento, esperienza positiva per Gentile in azzurro Il terzino dell'under 17 si è ben distinto nelle due gare giocate a Coverciano

E' stata un'esperienza più che positiva quella vissuta da Davide Gentile con la maglia azzurra. L'esterno difensivo dell'under 17 è stato convocato nel Torneo dei Gironi, esordendo venerdì contro la Nazionale di Lega Pro. Autoritaria la sua prestazione, dove ha mostrato anche la giusta personalità andando a segnare il primo rigore della sequenza successiva al pareggio rimediato in campo. Quest'oggi c'è stata la seconda presenza contro la Nazionale under 17, in cui è sceso in campo nel secondo tempo offrendo degli ottimi spunti. A visionarlo da vicino anche il suo tecnico, Alessandro Formisano, che l'ha raggiunto a Coverciano. Da martedì Gentile sarà a disposizione del Benevento per cominciare la preparazione del match che vedrà l'under 17 sfidare sabato il Lecce in trasferta. Il sogno, ovviamente, è quello di tornare a vestire la maglia azzurra della Nazionale.