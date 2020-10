Under 17, Benevento vittorioso sul Pescara (LE FOTO) Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Scarlato

Benevento – Pescara 3-2

Benevento (4-3-3): Muraca; Riccio, Mazzara, Veltri, Sena; Aronica (34’st Marzullo), Prisco (18’st Salierno), Pellegrino; Orlando (1’st Malva), Maiese (34’st De Vincenzo), Marsiglia (24’st Valentino). A disp.: Abbate, Vespa, Viscardi. All.: Scarlato

Pescara (4-3-3): Mattia; Savarese, Marchegiani, Scipione, Rossi G. (24’st D’Anteo); Capaldo (1’st Canale), Dyeye Baka, Dagasso; Scipioni (1’st Di Meo), Patanè (16’st Di Dio), Rossi R. (38’st Rega). A disp.: Nedelcu, Bomba. All.: D’Alesio

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Vernacchio di Ariano Irpino e Iandolo di Avellino

Marcatori: 25’pt Patenè (P), 32’pt Maiese (B), 44’pt Veltri (B), 27’st Valentino (B), 35’st Di Meo su rig. (P)

Seconda vittoria consecutiva per l’under 17 di Scarlato che ha battuto il Pescara con il risultato di 3-2. Dopo una prima fase equilibrata, gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio al 25’ con Patanè che ha capitalizzato al meglio un perfetto assist di Dyeye Baka. Il Benevento ha subito reagito, pareggiando i conti al 32’ con Maiese e ribaltando il risultato al 44’ con Veltri che in contropiede non ha lasciato scampo a Mattia. Nella ripresa la Strega ha cercato in tutti i modi a siglare il tris, riuscendoci al 27’ con Valentino. Al 35’ il Pescara ha accorciato le distanze con un calcio di rigore trasformato da Di Meo, fischiato per un fallo di mano di Salierno. Nei minuti finali i giallorossi hanno difeso il vantaggio, portando a casa un’altra vittoria che gli permette di restare al comando della classifica a punteggio pieno.

La gara dei giallorossi è stata l’anticipo della seconda giornata, le restanti si giocheranno domani:

Benevento – Pescara 3-2

Reggina – Fiorentina

Roma – Lecce

Frosinone – Empoli

Napoli – Cosenza

Salernitana – Ascoli

La classifica provvisoria:

Benevento 6

Roma 3

Cosenza 3

Empoli 1

Napoli 1

Crotone 1

Reggina 1

Fiorentina 0

Frosinone 0

Pescara 0

Lecce 0

Salernitana 0

Ascoli 0