Benevento, turno di sosta per l'under 17 I giallorossi riposeranno. Alla prossima c'è la Roma

Non scenderà in campo in questo weekend l'under 17 del Benevento Calcio. La compagine di Scarlato ha cominciato davvero bene la stagione, ottenendo ben due vittorie consecutive contro Lecce e Pescara. Domani sarà costretta a osservare l'evolversi della giornata da spettatrice, considerato il numero dispari di formazioni presenti nel girone. I giallorossi torneranno in campo il prossimo 18 ottobre quando, come la prima squadra, sfideranno la Roma in terra capitolina.

Ecco il programma della terza giornata:

Ascoli - Napoli

Cosenza - Frosinone

Pescara - Roma

Empoli - Reggina

Fiorentina - Crotone

Lecce - Salernitana

Riposa: Benevento

La classifica:

Roma 6

Benevento 6

Napoli 4

Fiorentina 3

Cosenza 3

Salernitana 3

Empoli 1

Crotone 1

Reggina 1

Frosinone 0

Pescara 0

Lecce 0

Ascoli 0