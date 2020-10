Under 17, sconfitta a Trigoria contro la Roma Primo ko stagionale per i sanniti di Scarlato

Roma – Benevento 5-0

Roma: Baldi, Missori, Falasca (26’st Pandimiglio), Pellegrini (26’st Catena), Chesti, Faticanti (35’st Mirimich), Koffi, Vetkal (11’st Ciuferri), Gante (1’st Liburdi), Padula (26’st Tomaselli), D’Alessio F. (11’st Lilli). A disp.: Semprini, Mancini. All.: Piccareta

Benevento: Muraca, Riccio (33’st Galletti), Sena, Prisco, Viscardi (33’st Vespa), Veltri, Valentino (11’st Orlando), Aronica (11’st Altamura), Malva (33’st De Vincenzo), Marsiglia (22’st Maiese), Pellegrino (22’st Marzullo). A disp.: Abbate, Salierno. All.: Scarlato

Arbitro: Bocchini di Roma 1

Assistenti: Cecchi e Dattilo di Roma 1

Marcatori: 39’pt Padula, 13’st Koffi, 16’st e 18’st Padula, 39’st Lilli

Netta sconfitta per il Benevento a Trigoria contro la Roma. I capitolini si sono imposti per 5-0, ma è un risultato che può trarre in inganno, considerato che la Strega soprattutto nel primo tempo ha creato diverse occasioni da rete. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 39’ e l’ha firmato Padula. Nella ripresa i sanniti hanno provato più volte a pareggiare i conti con i vari Malva, Valentino e Prisco, ma la Roma ha cominciato a prendere il largo a partire dal 13’, grazie a una marcatura di Koffi. Una doppietta di Padula e un gol di Lilli hanno portato il risultato sul definitivo 5-0. È una sconfitta che frena la corsa del Benevento, caratterizzata da due vittorie consecutive nelle prime due giornate. Nella prossima giornata, in programma domenica prossima, i giallorossi ospiteranno la Salernitana all’Avellola per cercare il pronto riscatto e rimettersi sulla scia delle prime della classe.