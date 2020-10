Under 17, all'Avellola c'è Benevento - Salernitana Il derby si giocherà alle ore 11

Sarà l'unica gara che si giocherà nel weekend per il settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo i rinvii per la Primavera e le under 16 e 15, scenderà in campo solo l'under 17 di Scarlato che domani mattina affronterà la Salernitana all'Avellola. Si tratta di una sfida particolarmente attesa da parte dei giallorossi, desiderosi di tornare alla vittoria nel derby dopo la sconfitta rimediata a Trigoria contro la Roma. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Ecco il programma:

Ascoli – Reggina rinv.

Benevento – Salernitana

Cosenza – Crotone

Pescara – Napoli rinv.

Empoli – Fiorentina

Lecce – Frosinone rinv.

Riposa: Roma

La classifica:

Roma* 9

Napoli* 7

Fiorentina* 6

Benevento 6

Pescara* 3

Cosenza** 3

Lecce 3

Salernitana 3

Empoli** 2

Reggina* 2

Crotone* 1

Frosinone*** 0

Ascoli** 0

*una partita in meno

**due partite in meno

***quattro partite in meno