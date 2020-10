U17, Benevento troppo forte per la Salernitana: termina 7-1 I giallorossi si sono aggiudicati il derby con un netto risultato

Benevento – Salernitana 7-1

Benevento (4-2-3-1): Muraca; Riccio (31’st Galletta), Veltri, Viscardi, Sena; Prisco (31’st Marzuillo), Pellegrino (31’st Salierno); Orlando (8’st Valentino), Marsiglia (16’st Maiese), Altamura (16’st Aronica). A disp.: Tartaro, Vespa. All.: Scarlato

Salernitana (4-3-3): Petriccione; Guerra (1’st Morrone), Clemente, Sequino, Casola (22’st Spinosa); Sabatino, Garofalo (37’st Grasso), Bammacaro (16’st Fiorillo); Boiano (37’st De Filippis), Luono, Lucignano (16’st Lanari). A disp.: Del Sorbo, Moscatello, Landi. All.: Procopio

Arbitro: Angelillo di Nola

Assistenti: Marchese e Savino di Napoli

Marcatori: 16’pt Marsiglia (B), 28’pt Prisco (B), 33’pt Bammacaro su rig. (S), 9’st Altamura (B), 14’st e 25’st Malva (B), 40’st Salierno (B), 42’st Aronica su rig. (B)

Grande spettacolo al campo Avellola con l'under 17 che ha annichilito i pari età della Salernitana con il netto risultato di 7-1. Una vittoria netta che riscatta i giallorossi dalla sconfitta subita nella scorsa giornata a Trigoria contro la Roma. I ritmi del derby sono stati sin da subito molto alti, con la Strega che ha sfiorato più volte il vantaggio. Al 14' Petriccione si è opposto a un forte colpo di testa di Malva, mentre un minuto dopo Orlando ha colpito la parte alta della traversa con un tiro a giro dal limite. Il vantaggio è giunto al 16' con Marsiglia che dalla distanza non ha lasciato scampo all'estremo difensore granata.

Al 25' è stata ancora la traversa a fermare i sanniti, colpita da Riccio in seguito a un tiro cross. Il raddoppio è arrivato al 28', grazie alla marcatura siglata da Prisco con una splendida conclusione dalla distanza. La Salernitana ha riaperto la partita al 33', grazie a un calcio di rigore procurato da Lucignano per un fallo di Veltri. Sul dischetto ci è andato l'ex Bammacaro che dagli undici metri ha realizzato il 2-1. La rete ha dato coraggio agli ospiti che hanno messo in difficoltà la truppa di Scarlato fino al duplice fischio dell'arbitro che ha riportato le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il Benevento ha preso il largo. Al 9' Altamura ha siglato il tris al termine di una bella azione corale, sfruttando al meglio un ottimo suggerimento di Malva. Al 14' è stato proprio quest'ultimo a realizzare il poker, per poi ripetersi al 25' per la cinquina. Al 40' è stata la volta di Salierno che ha realizzato il 6-1. Nel finale c'è stata gloria anche per Aronica, autore del rigore che ha portato il risultato sul definitivo 7-1.

Per la Strega è la terza vittoria ottenuta nelle prime quattro gare di campionato, permettendogli di balzare a quota nove punti in classifica. Nella prossima giornata ci sarà un altro derby per i sanniti, questa volta in trasferta: ad affrontarli sarà il Napoli.