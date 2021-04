Under 17, pari tra Ascoli e Benevento Giallorossi in avanti con le reti di Marsiglia e Malva, poi la rimonta dei marchigiani

Ascoli – Benevento 2-2

Ascoli: Raffaelli, Zoboletti (10’st Regnicoli), Rossi, Carano (26’st Corvino), Castorina (26’st Spadoni), Mancini, Manari, Nicolai (1’st Acciarri), Rizzi (5’st Gagliardi), Di Matteo (10’st Maiga Silvestri), Governatori. A disp.: Mancini A., Ciccanti, Cinelli. All.: Orsini

Benevento: Muraca, Riccio (1’st Salierno), Sena, Prisco (22’st Parisi), Veltri, Briganti, Valentino (12’st Altamura), Aronica, Malva (46’st Maiese), Marsiglia (22’st Rossi), Pellegrino. A disp.: Abbate, Viscardi, De Vincenzo, Orlando. All.: Scarlato

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno

Assistenti: Perischini e Singh di Macerata

Marcatori: 4’pt Marsiglia (B), 21’pt Malva (B), 44’pt Rizzi su rig. (A), 32’st Maiga Silvestri (A)

La nuova fase del campionato è cominciata con un pareggio per l’under 17 del Benevento. I giallorossi hanno approcciato all’incontro nel migliore dei modi: dopo quattro minuti sono passati in vantaggio grazie a un gol di Marsiglia, poi al 21’ è arrivato il raddoppio firmato da Malva. La truppa di Scarlato ha provato ad amministrare al meglio il vantaggio, ma i bianconeri hanno riaperto l’incontro sul finire della prima frazione, grazie a un calcio di rigore trasformato da Rizzi. Nella ripresa le squadre si sono affrontate a viso aperto, con i padroni di casa che sono riusciti a pareggiare i conti al 32’ con Maiga Silvestri per il definitivo 2-2. Si tratta di un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca al Benevento che si è fatto rimontare di due reti. Nella prossima giornata, in programma all’Avellola, i giallorossi affronteranno i pari età del Frosinone.