Under 17, all'Avellola c'è Benevento - Frosinone Seconda giornata della nuova fase per i giallorossi

Seconda giornata della nuova fase del campionato under 17. Il Benevento domani mattina, con inizio fissato alle ore 12, sfiderà i pari età del Frosinone. I giallorossi sono reduci dal pareggio rimediato in casa dell'Ascoli per 2-2. L'altra sfida vedrà affrontarsi Napoli e Ascoli, con riposo del Pescara. Abruzzesi e partenopei recupereranno il match della prima giornata il prossimo 22 aprile. La truppa di Scarlato cercherà di conquistare un successo per dare continuità al pari maturato in terra marchigiana.

Ecco il programma:

Benevento - Frosinone

Napoli - Ascoli

Riposa: Pescara

La classifica:

Ascoli 1

Benevento 1

Napoli 0*

Pescara 0*

Frosinone 0