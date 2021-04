Under 17, vittoria del Benevento sul Frosinone Importante successo dei giallorossi. In rete Marsiglia e Malva

Benevento - Frosinone 2-1

Benevento: Muraca, Riccio, Sena, Prisco, Briganti (35'st Viscardi), Veltri, Valentino (22'st Maiese), Aronica (35'st Salierno), Malva, Marsiglia (22'st Altamura), Pellegrino (7'st Parisi). A disp.: Tartaro, Vespa, Orlando, Rossi. All.: Scarlato

Frosinone: Zizzania, Rosati (39'st Oddi), Cialone, Pera, Benacquista, Caravillani, Frasca, Navarra (11'st Ramieri), Ferrieri (32'st D'Andrea), Recchiuti (32'st Cipolla), Cangianiello. A disp.: Marasca, Ciarelli, Musilli, Egidi, D'Antoni. All.: Di Michele

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Balbo e Tagliaferro di Caserta

Marcatori: 7'pt Marsiglia (B), 39'pt Malva (B), 21'st Ferrieri (F)

Importante vittoria ottenuta dall'under 17 del Benevento contro il Frosinone, nella seconda giornata della nuova fase del campionato. La truppa di Scarlato ha cominciato alla grande la partita, riuscendo a passare in vantaggio dopo sette minuti grazie a una rete di Marsiglia. Sul finire del primo tempo, precisamente al 39', è stato Malva a gonfiare la rete per il 2-0. Nella ripresa gli ospiti hanno cercato in diverse occasioni di accorciare le distanze, arrivando a violare la porta difesa da Muraca al 21' con Ferrieri. Nelle ultime fasi dell'incontro, i gialloblu hanno premuto il piede sull'acceleratore, ma la Strega è stata brava a difendere il prezioso vantaggio. Nel prossimo weekend il Benevento non scenderà in campo perché osserverà il riposo individuale: l'appuntamento è fissato al 2 maggio, quando affronterà il Napoli in trasferta.