Under 17, turno di riposo per il Benevento I giallorossi torneranno in campo domenica prossima contro il Napoli

Domenica non scenderà in campo l'under 17 del Benevento che osserverà il turno di riposo individuale. I giallorossi, che al momento sono in testa al girone con quattro punti, vedranno le avversarie affrontarsi per la terza giornata della nuova fase del campionato. Ieri c'è stato il recupero tra Pescara e Napoli, con gli abruzzesi che si sono imposti con il risultato di 3-1. La truppa di Scarlato tornerà in campo il 2 maggio, quando si recherà in trasferta in casa dei partenopei.

Ecco il programma della terza giornata:

Ascoli - Pescara

Frosinone - Napoli

Riposa: Benevento

La classifica:

Benevento 4

Pescara 3

Napoli 3

Ascoli 1

Frosinone 0