Benevento, gioia U17 a Napoli: un gol di Malva decide il derby La truppa di Scarlato balza al comando della classifica

Napoli – Benevento 0-1

Napoli: Boffelli, Marchisano, Giannini (46’st Miele), Flora (28’st Vilardi), Pontillo (39’st D’Avino), Hysai, De Pasquale, Spavone. Pesce (39’st Attanasio), Marranzino, Carnevale. A disp.: Turi, Di leo, Picardi, Longobardi, Russo. All.: Carnevale

Benevento: Muraca, Galletti (17’st Salierno), Sena, Prisco, Riccio, Veltri, Altamura, Parisi, Malva, Marsiglia (13’st Maiese), Pellegrino. A disp.: Tartaro, Vespa, Marzuillo, De Vincenzo, Aronica, Orlando, Rossi. All.: Scarlato

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Savino e Chiaiese di Napoli

Marcatore: 23’st Malva su rig.

Esulta l'under 17 del Benevento. I giallorossi allenati da Scarlato hanno espugnato il Kennedy, ottenendo una vittoria di grande importanza in chiave classifica. Un successo che porta i giallorossi al comando del mini girone con sette punti. Il derby con il Napoli è stato molto difficile. Gli azzurri hanno cercato più volte di passare in vantaggio, ma i sanniti si sono rivelati compatti e vogliosi di portare a casa un risultato positivo. Diverse le occasioni create dai padroni di casa, come quella di Marranzino che al 36' ha spedito alta una palla interessante. Nella ripresa, precisamente al 63', è stato bravo Muraca a fermare Carnevale che era pronto a spedire la sfera in fondo al sacco. Quattro minuti dopo la sfida è cambiata, grazie a un fallo commesso da Hysaj (cugino del calciatore della prima squadra) su Pellegrino. L'arbitro ha subito indicato il dischetto del rigore tra le proteste dei partenopei. Malva, dagli undici metri, non ha fallito l'appuntamento con il gol, portando la sua squadra in vantaggio. La marcatura dei giallorossi ha un po' tagliato le gambe al Napoli. Nel finale il Benevento ha avuto anche l'occasione del raddoppio: prima Boffelli si è opposto a Pellegrino, poi sulla ribattuta si è fiondato Parisi, trovando una nuova respinta dell'estremo difensore avversario.

Alla fine è stato il Benevento a festeggiare il successo. Nella prossima giornata, l'ultima del girone d'andata, i giallorossi ospiteranno all'Avellola il Pescara. Un risultato positivo permetterebbe di distanziare ulteriormente il Napoli che osserverà il turno di riposo individuale.

I risultati della quarta giornata:

Napoli - Benevento 0-1

Pescara - Frosinone ore 15

Riposa: Ascoli

La classifica:

Benevento 7

Napoli 6

Pescara 3*

Ascoli 1*

Frosinone 0