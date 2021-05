Under 17, il Benevento sogna: battuto il Pescara Giallorossi al comando della classifica. In rete Rossi e Parisi

Benevento – Pescara 2-0

Benevento: Muraca, Salierno (44’st Di Martino), Sena, Prisco (29’st Aronica), Riccio, Veltri, Altamura (28’pt Rossi), Parisi, Malva (44’st Orlando), Marsiglia (29’st Maiese), Pellegrino (44’st Marzuillo). A disp.: Tartaro, Vespa, De Vincenzo. All.: Scarlato

Pescara: Gallo, Marchegiani (8’st Colazzilli), Capaldo (8’st Bodje), Colarelli, D’Anteo, Scipione, Patané, Dagasso, Di Dio (8’st Savarese), Mandrone (38’st Rega), Di Meo (29’st Rossi). A disp.: Marino, De Stefanis, Perazzolo, Diabaté. All.: D’Alesio.

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Masciale e Salvemini di Molfetta

Marcatori: 4’st Rossi e 44’st Parisi

L’under 17 del Benevento consolida il primato della classifica grazie alla bella vittoria ottenuta all’Avellola contro il Pescara. Un successo che permette ai giallorossi di arrivare a quota dieci punti, con un vantaggio di quattro lunghezze sulla seconda posizione. Un bottino da sfruttare nelle quattro gare del girone di ritorno che potrebbero consegnare la qualificazione ai quarti di finali ai giovani calciatori allenati da Gennaro Scarlato. Dopo un primo tempo combattuto, i sanniti sono riusciti a passare in vantaggio al 4’ della ripresa con una marcatura realizzata da Rossi. I giallorossi hanno chiuso la partita sul finire di partita con Parisi, il quale ha chiuso definitivamente i conti. Nella prossima giornata, il Benevento scenderà in campo nuovamente all’Avellola contro l’Ascoli per la prima gara del girone di ritorno. Un altro appuntamento dal quale vorranno trarre il massimo per alimentare il sogno della post season.

Ecco il programma della quinta giornata:

Frosinone - Ascoli 2-1

Benevento - Pescara 2-0

Riposa: Napoli

La classifica:

Benevento 10

Napoli 6

Frosinone 6

Pescara 3*

Ascoli 1*

*una partita in meno