Under 17, rinviata Benevento - Ascoli I casi Covid emersi nella formazione bianconera hanno portato al rinvio

E' stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Benevento e Ascoli, valevole per la prima giornata del girone di ritorno della nuova fase del campionato under 17. Il match si doveva giocare domenica sul sintetico dell'Avellola. Peccato, perché la Strega era desiderosa di dare continuità ai recenti risultati positivi per consolidare il primato della classifica. In attesa di conoscere quando verrà recuperata la sfida con i marchigiani, a questo punto i giallorossi sono già proiettati alla trasferta di Frosinone del prossimo 23 maggio.

Ecco il programma della sesta giornata:

Benevento - Ascoli rinviata

Napoli - Pescara

Riposa: Frosinone

La classifica:

Benevento 10

Napoli 6

Frosinone 6

Pescara 3*

Ascoli 1*

*una partita in meno