Under 17, c'è il match tra Frosinone e Benevento I giallorossi cercheranno di consolidarsi al comando della classifica

Gara in trasferta per l'under 17 del Benevento che domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15, se la vedrà con il Frosinone. I giallorossi puntano al successo per consolidarsi al comando della classifica, in attesa di recuperare la gara della scorsa giornata contro l'Ascoli, non disputata a causa della presenza di positivi al Covid tra le fila dei bianconeri. La truppa di Scarlato cercherà di ripetere l'ottimo girone d'andata, in modo da tentare la storica qualificazione ai quarti di finale.

Ecco il programma della settima giornata:

Ascoli - Napoli rinviata

Frosinone - Benevento

Riposa: Pescara

La classifica:

Benevento 10*

Napoli 9

Frosinone 6

Pescara 3*

Ascoli 1**