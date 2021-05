Under 17, pari con il Frosinone. Il Benevento resta al comando Il gol di Orlando giunto nel finale ha evitato la sconfitta alla truppa di Scarlato

Frosinone - Benevento 1-1

Frosinone: Marasca, Rosati (27'st Cialone), Benacquista, Frasca (34'st D'Antoni), Maura, Caravillani, Navarra, Cangianiello, Selvini, Recchiuti (27'st Ramieri), Ferrieri (40'st Gesmundo). A disp.: Zizzania, Egidi, Ciarelli, Oddi, D'Andrea. All.: Di Michele

Benevento: Muraca, Salierno, Sena, Pellegrino, Riccio, Veltri, Aronica (10'st Prisco), Parisi, Malva (43'st Vespa), Rossi (10'st Valentino), Maiese (27'st Orlando). A disp.: Tartaro, Di Martino, Marzuillo, Manzi, De Vincenzo. All.: Scarlato

Arbitro: Aronne di Roma 1

Assistenti: Barcherini di Terni e D'Alessandris di Frosinone

Marcatori: 36'st Cangianiello (F), 43'st Orlando (B)

Frosinone e Benevento non sono andate oltre il pari nel match giocato tra le due compagini under 17. I sanniti erano desiderosi di tenere a distanza il Napoli, il quale non è sceso in campo a causa del rinvio della trasferta di Ascoli. I partenopei adesso sono distanti due lunghezze, con entrambe le squadre che saranno chiamate a recuperare il match con i marchigiani. I ciociari sognavano di poter accorciare il distacco sul comando della classifica, occupato dalla truppa guidata da Scarlato. La partita è stata molto combattuta, con i padroni di casa che sono riusciti a sbloccarla al 36' della ripresa con una punizione di Cangianiello sulla quale Muraca non ha potuto nulla. Nel finale, i sanniti hanno provato in tutti i modi a evitare la sconfitta e di conservare l'imbattibilità. Ci sono riusciti al 43' con Orlando, il quale ha risposto al gol di Cangianiello con un'altra punizione che ha permesso al Benevento di chiudere la gara sull'1-1. Nel prossimo weekend, la Strega riposerà per via del turno di sosta individuale. Il rientro è fissato il sei giugno, sul sintetico dell'Avellola proprio contro il Napoli. Nell'attesa, si attende la data del recupero della partita con l'Ascoli, valevole per la prima giornata del girone di ritorno. I giochi si avvicinano alla fine, con i giallorossini che proveranno a fare di tutto per conquistare una storica qualificazione ai quarti di finale nazionali.

I risultati della settima giornata:

Ascoli - Napoli rinviata

Riposa: Pescara

La classifica:

Benevento 11*

Napoli 9*

Frosinone 7

Pescara 3*

Ascoli 1***