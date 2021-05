Under 17, comincia la settimana di Benevento - Napoli Quella di domenica sarà una vera e propria finale in chiave qualificazione

E’ una settimana molto importante per l’under 17. La truppa di Scarlato nello scorso weekend ha riposato, vedendosi scavalcare dal Napoli al comando della classifica. Gli azzurri hanno vinto con il Frosinone, ma vantano una gara in più rispetto ai sanniti. Domenica ci sarà proprio il derby tra giallorossi e partenopei: non sarà decisivo, perché entrambe saranno chiamate a recuperare il match con l’Ascoli, ma potrà rivelarsi di grande importanza in caso di successo, in particolar modo per il Benevento che, come detto, ha già osservato il turno di sosta individuale a differenza del Napoli. Cresce l’attesa per un derby che sta assumendo i contorni di una vera e propria finale.

La classifica:

Napoli 12*

Benevento 11*

Frosinone 7

Pescara 6*

Ascoli 1***