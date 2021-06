U17, c'è il derby Benevento - Napoli: entrambe sognano i quarti di finale La sfida non sarà decisiva, ma potrà avvicinare molto una delle due alla qualificazione

Cresce l’attesa per l’importante incontro di domani tra le compagini under 17 di Benevento e Napoli. Il derby si giocherà sul sintetico dell’Avellola, con entrambe le squadre che sono in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. La Strega, dopo il successo dell’andata, con un risultato positivo potrebbe avvicinarsi in maniera considerevole a questo storico traguardo, considerato che poi avrà a disposizione le gare contro Ascoli (definita la data, si gioca il 9 giugno) e Pescara, mentre i partenopei saranno impegnati solo nel recupero con i bianconeri. Insomma, quello di domani è un match che ha assunto i contorni di una vera e propria finale. Il tecnico Scarlato, che sarà il grande ex della sfida, ha preparato al meglio i suoi ragazzi per questo importante appuntamento. La sua squadra ha dimostrato di meritare di andare avanti per quanto espresso in campo fino a questo momento, ma anche per riscattare la gioia mancata dello scorso anno, quando solo la pandemia non le permise di qualificarsi ai play off. Non mancheranno le assenze tra i giallorossi: oltre allo squalificato Veltri, non saranno a disposizione anche i vari Abbate, Briganti, Galletti e Marsiglia per infortunio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15.

Ecco i convocati di Scarlato:

PORTIERI: Muraca e Tartaro;

DIFENSORI: Riccio, Sena, Viscardi, Vespa, Salierno, Di Martino;

CENTROCAMPISTI: Prisco, Aronica, Valentino, Pellegrino, De Vincenzo, Parisi, Rossi, Marzuillo;

ATTACCANTI: Orlando, Malva, Altamura, Maiese.

Il programma della nona giornata:

Benevento – Napoli

Frosinone – Pescara

Riposa: Ascoli

La classifica, tra parentesi il numero di gare giocate:

Napoli 12 (6)

Benevento 11 (5)

Pescara 9 (6)

Frosinone 7 (6)

Ascoli 1 (5)