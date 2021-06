U17, si recupera Benevento - Ascoli: una vittoria darebbe i quarti alla Strega La sfida si giocherà domani mattina all'Avellola

Cresce l'attesa per il match tra Benevento e Ascoli, valido per la sesta giornata del campionato under 17. L'incontro era inizialmente in programma lo scorso 16 maggio, ma è stato rinviato a causa della presenza di elementi positivi al Covid tra le fila marchigiane. Domani mattina si scenderà finalmente in campo alle 11:30, con la truppa di Scarlato che potrebbe festeggiare lo storico accesso ai quarti di finale con una giornata d'anticipo. I giallorossi sono reduci dall'importante vittoria rimediata all'Avellola contro il Napoli che gli ha permesso di avvicinarsi in maniera considerevole alla qualificazione. Più che positivo l'atteggiamento di tutta la squadra, con il tecnico che anche nel post gara ha predicato calma per tenere alta la concentrazione. I bianconeri sono relegati all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato, ottenuto tra l’altro nel match d’andata giocato proprio con il Benevento.

I POSSIBILI SCENARI – Con una vittoria, il Benevento salirebbe a quota 17 punti e diventerebbe irraggiungibile per tutte, dando quindi vita ai meritati festeggiamenti. Cosa succederebbe in caso di pareggio con l’Ascoli? Il Napoli sarebbe fuori dai giochi perché la Strega si porterebbe in avanti di tre lunghezze, ma gli azzurri anche con una vittoria nel recupero con i marchigiani non potranno raggiungere il primato perché in svantaggio negli scontri diretti. La qualificazione però non sarebbe aritmetica in quanto all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto tra Pescara e Benevento: all’andata si impose la truppa di Scarlato per 2-0, quindi teoricamente con una vittoria dei biancazzurri con tre gol di scarto potrebbe ottenere un incredibile primato all’ultima giornata. Una ipotesi estrema ma che comunque terrebbe ancora in gioco gli abruzzesi in vista della sfida con i giallorossi. Con una sconfitta, invece, resterebbe tutto invariato. Sta di fatto che poi al Benevento basterebbe non perdere in casa del Pescara per strappare il pass qualificazione.

LE GIA’ QUALIFICATE – Genoa, Roma e Atalanta sono già certe di partecipare ai prossimi quarti di finale. Sono vicinissime al turno successivo anche Milan e Bologna, così come il Benevento. La Juventus è già fuori, mentre il Lecce è pronto a giocarsi il tutto per tutto con il Crotone.

La classifica:

Benevento 14*

Napoli 12*

Pescara 12

Frosinone 7

Ascoli 1**