Under 17, Benevento - Ascoli 4-1 (LIVE) I giallorossi di Scarlato si giocano la qualificazione ai quarti di finale

Benevento - Ascoli 4-1

Benevento: Mucara, Di Martino, Sena, Prisco, Riccio, Veltri, Valentino, Parisi, Malva, Maiese, Pellegrino. A disp: Tartaro, Vespa, Salierno, De Vincenzo, Viscardi, Orlando, Rossi, Aronica, Altamura. Allenatore: Scarlato.

Ascoli: Maresca, Regnicoli, Spadoni, Zaboletti, Mancini, Rossi, Corvino, Acciarri, Governatori, Maiga, Di Matteo. A disp: Mancini, Castorina, Fratini, Marcucci, Nicolai, Cinelli, Carano, Manari, Rizzi. Allenatore: Orsini.

Arbitro: Manzo della sez. Torre Annunziata

SECONDO TEMPO

72' Triplo cambio giallorosso: Vespa, Salierno e De Vincenzo al posto di Riccio, Di Martino e Prisco

68' C'è l'ingresso di Castorina al posto di Maiga

64' Doppio cambio di Scarlato: entrano Orlando e Aronica al posto di Maiese e Parisi

64' Poker giallorosso con Riccio che di testa mette in cassaforte la partita!

63' Miracolo di Maresca su colpo di testa di Maiese

63' Punizione di Prisco deviata in angolo da Maresca

59' Cambia ancora l'Ascoli con gli ingressi di Manari e Rizzi al posto di Corvino è Governatori

54' Entrano Altamura e Rossi al posto di Malva e Valentino

46' Triplo cambio Ascoli: entrano Fratini, Nicolai e Carano al posto di Zoboletti, Regnicoli è Di Matteo

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

42' Tris giallorosso!! Bella palla di Sena per Valentino che con un taglio perfetto gonfia la rete per il 3-1

39' Dialogo tra Sena e Malva con quest'ultimo che va alla conclusione: Maresca respinge

34' Insidioso tiro dalla distanza di Parisi che si spegne di pochissimo sul fondo

30' Il Benevento gestisce il gioco

19' Vantaggio Benevento! La palla arriva tra i piedi di Prisco che calcia a giro dal limite: prima accarezza il palo interno e poi si deposita in rete con Maresca che non può nulla

13' Sul successivo corner Sena trova il tap in vincente e riporta il punteggio in parità

12' Prisco dal limite sfiora la parte alta della traversa dopo una deviazione

11' Conclusione di Governatori che si spegne sul fondo

7' Ascoli in vantaggio: ripartenza di Maiga che serve Governatori: la conclusione dell'attaccante bianconero si stampa sulla parte bassa della traversa e poi varca tutta la linea di porta

5' Inizio intraprendente del Benevento che cerca subito di passare in vantaggio

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

È tutto pronto per la sfida tra Benevento e Ascoli, valida per il recupero della prima giornata del campionato under 17. Un incontro di grande importanza per i sanniti che, con una vittoria, conquisterebbero una storica qualificazione per i quarti di finale nazionali.