Benevento u17, Scarlato: "È un traguardo meritato, frutto di due anni di lavoro" Il tecnico giallorosso dopo la qualificazione: "Una vittoria che per noi è motivo d'orgoglio"

Grande soddisfazione per Gennaro Scarlato che ha commentato con orgoglio la qualificazione ai quarti di finale ottenuta dalla sua squadra: “E’ un traguardo meritato. Ho detto ai ragazzi che ci lavoriamo da due stagioni, anche se nella passata siamo stati fermati dal Covid. Quest’anno, nonostante le varie interruzioni, siamo ripartiti con questo nuovo format. Abbiamo conquistato un risultato davvero molto importante, ciò significa che è stato fatto un buon percorso da un anno e mezzo a questa parte”.

Domenica il Benevento sarà impegnato a Pescara, anche se la gara sarà ininfluente ai fini della classifica. Nonostante tutto, Scarlato vuole il massimo: “A Pescara voglio continuità. È probabile che giocherà qualcuno che è stato impiegato meno, ma senza disdegnare la partita perché a noi non piace perdere. Scenderemo in campo con la massima attenzione, cercando di far recuperare chi è un po’ stanco. Poi vedremo chi dovremo affrontare ai quarti di finale”.

Qual è stata la marcia in più del Benevento? Una domanda a cui il tecnico giallorosso ha risposto così: “Nel girone d’andata è stata importante la vittoria conquistata a Napoli. Quella è stata una svolta. Da anni gli azzurri erano superiori a noi, adesso sembra che siamo riusciti a pareggiare gli equilibri. Per noi è motivo d’orgoglio e di vanto soprattutto per i ragazzi: questo gli permette di essere più consapevoli dei propri mezzi e pronti a fare sempre di più qualcosa di buono”.