Under 17, il Benevento in trasferta a Pescara in attesa dei quarti di finale Ultima giornata del mini girone per i giallorossi che sono già qualificati ai play off

Domani pomeriggio, il Benevento sarà di scena in trasferta sul campo del Pescara. Una partita ininfluente ai fini della classifica perché i giallorossi hanno già festeggiato la qualificazione ai quarti di finale, ma potrebbe essere importante per cercare di ottenere un punteggio superiore ad almeno altre due compagini che accederanno ai play off, in modo da poter giocare la gara secca sul sintetico dell'Avellola. La grande gioia per il consolidamento del primo posto non ha deconcentrato i giallorossi, i quali vogliono chiudere in bellezza il mini girone. Non sarà facile, considerato che il Pescara è un'avversaria di tutto rispetto che, però, scenderà in campo senza obiettivi rilevanti. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.

QUARTI DI FINALE - Come previsto dal regolamento, il tabellone dei quarti di finale sarà diviso in maniera geografica. Al momento, tra le formazioni del centro - sud si sono già qualificate soltanto Benevento e Roma. Nel gruppo 5 se la giocano Bologna e Sassuolo, mentre in quello 8 sarà una sfida fino all'ultimo secondo tra Crotone e Lecce, il cui esito sarà noto soltanto mercoledì con la sfida tra i salentini e la Reggina. Tra le squadre del nord, invece, Spal, Genoa e Atalanta sono già certe dell'accesso ai play off. Manca all'appello una tra Milan e Inter. Un quadro piuttosto interessante che ha visto anche delle vittime illustri come, per esempio, la Juventus o lo stesso Napoli. Un aspetto che evidenzia con ancora più forza la portata di quanto realizzato dal Benevento che se la giocherà a viso aperto contro le formazioni più forti della penisola.

I convocati:

PORTIERI: Muraca, Tartaro e Abbate;

DIFENSORI: Veltri, Riccio, Sena, Viscardi, Salierno, Di Martino, Briganti, Vespa;

CENTROCAMPISTI: Parisi, Prisco, Aronica, Pellegrino, Marzuillo, De Vincenzo, Rossi;

ATTACCANTI: Valentino, Altamura, Malva, Maiese, Orlando.

Il programma della decima giornata:

Ascoli - Frosinone

Pescara - Benevento

Riposa: Napoli

La classifica:

Benevento 17

Napoli 12*

Pescara 12

Frosinone 7

Ascoli 1*

FORMAZIONI GIA' QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE:

GRUPPO A: Spal, Genoa e Atalanta.

GRUPPO B: Benevento e Roma.