Under 17, ai quarti di finale sarà Bologna - Benevento I giallorossi questo pomeriggio hanno perso con il Pescara: ora testa ai play off scudetto

Pescara – Benevento 5-0

Pescara: Mattia, Marchegiani (22’st Romani), Colazzilli, Colarelli, Campestre, Scipione (30’st Panzarino), Patané (30’st Delle Monache), D’Innocenzo (22’st Di Meo), Di Dio (30’st Balleello), Dagasso (30’st Postiglione), Seck (10’st Mandrone). A disp.: Marino, Primavera. All.: D’Alesio

Benevento: Tartaro (34’st Abbate), Di Martino (1’st Viscardi), Salierno, De Vincenzo (1’st Pellegrino), Marzuillo (1’st Veltri), Vespa, Orlando (1’st Malva), Aronica (33’st Briganti), Maiese (16’st Parisi), Rossi, Altamura. A disp.: Valentino, Sena. All.: Scarlato

Arbitro: Verrocchi di Sulmona

Assistenti: Miccoli e Bosco di Lanciano

Marcatori: 21’pt Colazzilli, 28’pt e 41’pt Seck, 35’st e 37’st Di Meo

Il Pescara ha inflitto un sonoro pokerissimo al Benevento di Scarlato, reduce dai festeggiamenti per aver conseguito la qualificazione ai quarti di finale scudetto. Un risultato che di certo avrà smorzato un po' gli entusiasmi, nonostante la certezza di essere già tra le migliori otto squadre d'Italia. Chissà, magari la scorpacciata di gol realizzata dagli abruzzesi potrà rivelarsi positiva in vista dell'importante appuntamento a cui sono attesi i giallorossi. E' stata una domenica strana, ricca di risultati inaspettati. La Roma (già qualificata) ha perso con il risultato di 4-1 in casa del Pisa, mentre il Bologna è caduto tra le mura amiche contro la Reggiana, formazione che aveva un chiaro zero in classifica. L'occasione di balzare al comando della classifica, vietando così ai felsinei di festeggiare, è stata ghiotta per il Sassuolo che però non è riuscito a battere lo Spezia. Resta tutto in gioco nel girone 8, dove non ci sono state partite. Ai quarti andrà una tra Crotone e Lecce che se la vedranno con la Roma. Il Benevento, invece, affronterà il Bologna in terra emiliana: le due squadre hanno totalizzato entrambe 17 punti, ma la migliore differenza reti dei rossoblù gli permetterà di godere del fattore campo. Nello schieramento nord, invece, sono già qualificate Spal, Genoa, Atalanta e Milan. I rossoneri mercoledì affronteranno il Monza: con un successo arriverebbero a quota 17 punti, scavalcando proprio i bergamaschi.

Cosa dire della partita tra Pescara e Benevento. Scarlato ha utilizzato quei calciatori che negli ultimi tempi sono stati impiegati meno. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Colazzilli e una doppietta di Seck. Nella ripresa altri due gol di Di Meo hanno chiuso definitivamente la partita.

Adesso la testa sarà tutta rivolta al match con il Bologna che metterà in palio l'accesso alle final four. Nei prossimi giorni, la Figc si esprimerà sulla data dell'incontro. Il Benevento tenterà di fare un'altra grande impresa.

LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE:

GRUPPO A:

Spal 19

Genoa 19

Atalanta 16

Milan 14*

GRUPPO B:

Crotone/Lecce 18

Bologna 17

Benevento 17

Roma 15

QUARTI DI FINALE:

Spal - Atalanta/Milan

Genoa - Atalanta/Milan

Crotone/Lecce - Roma

Bologna - Benevento