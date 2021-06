Under 17, Vigiani: "Siamo pronti a sfidare il Benevento" Il tecnico del Bologna: "Con i sanniti non vogliamo snaturarci"

Cresce l'attesa per l'importante match di domenica tra Bologna e Benevento, valido per i quarti di finale del campionato under 17. Luca Vigiani, tecnico dei rossoblù, ha parlato così ai microfoni di MadeinBo.tv:

“La sconfitta con la Reggiana non penso possa macchiare quello che è stato fatto. È stata una partita svolta bene dai ragazzi, abbiamo avuto il dominio del gioco, cercando soluzioni che questa squadra sa trovare. L’atteggiamento è stato giusto, la voglia di giocare c’è stata, purtroppo a volte succede anche che l’esito di queste gare non ti porti ad avere i tre punti. In questa circostanza ci ha voluto bene il fato, siamo riusciti lo stesso a passare il turno. Sarebbe stato un peccato per i ragazzi non riuscirci”.

Sulla gara contro il Benevento: “È una partita nella quale non vogliamo snaturarci, il processo di crescita passa attraverso la mentalità che vogliamo dare sempre. Non ci dobbiamo fare prendere dall’ansia, cerchiamo sempre di fare il nostro gioco. La gara alle volte ha risvolti non prevedibili, e da lì passa la crescita dei ragazzi. Non ci sarà Urbanski".