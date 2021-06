Under 17, cresce l'attesa: domani c'è Bologna - Benevento I giallorossi affronteranno in trasferta la compagine rossoblu: in palio ci sono le semifinali

Domani sarà il giorno dell'importante match tra Bologna e Benevento, valido per i quarti di finale del campionato under 17. E' la partita della stagione per i ragazzi guidati da Scarlato, i quali hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver vinto il proprio mini girone, primeggiando contro formazioni di un certo spessore come Pescara, Napoli, Frosinone e Ascoli. C'è stato tempo per festeggiare, ma adesso i giallorossi sono molto concentrati per un incontro che mette in palio le semifinali nazionali. Non mancheranno le assenze per Scarlato che dovrà fare a meno di De Vincenzo e Marzuillo, oltre agli infortunati Briganti e Galletti. Rientra Marsiglia dopo l'infortunio, ma appare difficile un suo impiego dal primo minuto. Il tecnico sceglierà la via della continuità, optando per l'undici che ha permesso di conquistare le importanti e decisive vittorie ottenute contro Napoli e Ascoli. Di fronte ci sarà un Bologna temibile, vittorioso del proprio girone nel quale figuravano Sassuolo, Spezia, Parma e Reggiana. I rossoblu cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per prevalere su un Benevento che venderà cara la pelle per portare a casa il successo. Ricordiamo che, in caso di parità, si andrà ai supplementari e, nell'evenienza, ai tiri di rigore. La vincente affronterà una tra Genoa e Milan in semifinale. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17.

I convocati:

PORTIERI: Muraca, Tartaro, Abbate;

DIFENSORI: Riccio, Sena, Viscardi, Vespa, Veltri, Salierno, Di Martino;

CENTROCAMPISTI: Prisco, Aronica, Valentino, Pellegrino, Marsiglia, Parisi, Rossi;

ATTACCANTI: Orlando, Malva, Altamaura, Maiese.

Il quadro dei quarti di finale:

Spal - Atalanta

Genoa - Milan

Crotone - Roma

Bologna - Benevento