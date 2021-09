Under 17, comincia il campionato: il Benevento ospita il Crotone Il match con i calabresi è in programma alle ore 11

Avverrà domani l'esordio per l'under 17 del Benevento che ospiterà il Crotone sul sintetico del campo Avellola. Il match comincerà alle ore 11. La compagine giallorossa, come noto, è guidata dal tecnico Dario Rocco. Per i giovani calciatori si tratta di una stagione molto importante, considerato che le ultime due annate sono state condizionate dalla pandemia, causando lunghe sospensioni che non gli hanno permesso di creare il proprio percorso di crescita attraverso la disputa dei campionati nazionali.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Esposito, De Iulio;

DIFENSORI: Volpe, Marrone, Galietti, Di Martino, Palladino, Avolio, Zarrillo, Panzarino, De Gennaro;

CENTROCAMPISTI: Carriola, Ballirano, Francescotti, Pengue, Vitale;

ATTACCANTI: Perlingieri, Di Serio, Brugognone, Signorelli.

Il programma della prima giornata:

Ascoli - Roma

Benevento - Crotone

Frosinone - Napoli

Lazio - Lecce

Perugia - Salernitana

Reggina - Ternana

Riposa: Cosenza