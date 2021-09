Under 17, netta cinquina del Benevento al Crotone (FOTO) Giallorossi padroni del campo. Doppietta per Perlingieri

Benevento – Crotone 5-0

Benevento (3-4-3): Esposito (30’st De Iulio); Galietti (1’st Panzarino), Avolio, Marrone; Di Martino, Pengue (15’st Ballirano), Carriola, De Gennaro (25’st Zarrillo); Di Serio (25’st Vitale), Perlingieri (25’st Signorelli), Francescotti (15’st Brugognone). A disp.: Volpe, Palladino. All.: Rocco

Crotone (4-3-3): Gentile; Mauriello, Pilato (26’st Procopio), D’Amora, Lupinacci (45’st Bianchi); Salvatore (26’st Russo), Polimeni (45’st Valente), Caligiuri; Scandale, Elia, Scarcelli (15’st Aprile). A disp.: Gattuso, Maheswaran, Galardo, De Gennaro. All.: Corrado

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Chianese e Marchese di Napoli

Reti: 33’pt e 23’st Perlingieri, 39’pt Di Serio su rig., 7’st Avolio, 31’st Vitale

Esordio in campionato con "manita" per l'under 17 del Benevento che ha fatto di un sol boccone dei pari età del Crotone. I giallorossi hanno sempre avuto il controllo della partita, contro un'avversaria che nelle prime fasi del match ha concesso pochi spazi. Il risultato si è sbloccato al 33' con una marcatura di Perlingieri. Due minuti dopo, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di pareggiare i conti grazie a un calcio di rigore causato da un tocco di mano in area di Galietti. A vietargli la gioia del gol è stato Esposito che ha bloccato la conclusione non irresistibile di Elia. Al 39' c'è stato un altro rigore, assegnato alla Strega per un fallo subito da Di Serio. Sul dischetto ci è andato lo stesso attaccante che non ha lasciato scampo a Gentile dagli undici metri. Nella ripresa, il Benevento ha amministrato al meglio il vantaggio, siglando il tris con Avolio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 23' Perlingieri ha realizzato un bel gol dalla distanza per il poker sannita. La cinquina ha portato la firma di Vitale su una ribattuta.

Parte bene il campionato dei ragazzi allenati da Rocco. Nella prossima giornata, in programma il 19 settembre, la Strega sarà di scena sul campo del Napoli.

Ecco i risultati della prima giornata (in aggiornamento):

Ascoli - Roma ore 15

Benevento - Crotone 5-0

Frosinone - Napoli ore 15

Lazio - Lecce 1-0

Perugia - Salernitana ore 16:45

Reggina - Ternana 3-1

Riposa: Cosenza