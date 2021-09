Under 17, è tempo di derby: il Benevento sfida il Napoli La sfida si giocherà domenica in terra partenopea

C'è subito un big match per l'under 17 del Benevento che domenica pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle ore 15, affronterà in trasferta i pari età del Napoli. Convincente la prestazione dei sanniti all'esordio in campionato con il Crotone, terminato con il netto punteggio di 5-0. I partenopei, invece, hanno espugnato il campo del Frosinone. Entrambe cercheranno di dare continuità ai tre punti ottenuti alla prima giornata, in un derby molto sentito da entrambe le parti.

Il programma della seconda giornata:

Crotone - Perugia

Lecce - Reggina

Napoli - Benevento

Roma - Cosenza

Salernitana - Ascoli

Ternana - Frosinone

Riposa: Lazio

La classifica:

Benevento 3

Perugia 3

Reggina 3

Napoli 3

Roma 3

Lazio 3

Cosenza 0

Lecce 0

Ternana 0

Ascoli 0

Frosinone 0

Salernitana 0

Crotone 0