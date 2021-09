Under 17, tris alla Ternana: Benevento capolista solitaria (LE FOTO) Terza vittoria consecutiva per i giallorossi allenati da Rocco

Benevento – Ternana 3-0

Benevento (3-4-3): Esposito; Panzarino, Avolio, Marrone; Di Martino, Carriola, Pengue (28’st Ballirano), De Gennaro; Di Serio (28’st Signorelli), Perlingieri (36’st Vitale), Francescotti (16’st Brugognone). A disp.: De Iulio, Volpe, Zarrillo, Palladino, Galietti. All.: Rocco

Ternana (4-3-3): Veliaj; Peschiarioli, Feltri (22’st Mengoni), De Bernardo, Purgatori (1’st Iacono); Manni, Terranova, Picchiantano (1’st Montecolle); Belloisi (24’st Plutino), Camara, Cruciani (18’st Monesi). A disp.: Leonardi. All.: Pagliarini

Arbitro: Romaniello di Napoli

Assistenti: Fabrizi di Frosinone ed Eliso di Castellammare di Stabia

Reti: 8’st Francescotti, 26’st Carriola, 41’st Brugognone

Terza vittoria consecutiva per l’under 17 del Benevento che all’Avellola ha sconfitto la Ternana con il risultato di 3-0. La compagine guidata da Rocco ha avuto sempre tra le mani il pallino del gioco, ma ha peccato – nonostante il largo risultato – di essere stata troppo sprecona soprattutto nel corso del primo tempo. Da segnalare, oltre alle tante occasioni create, una grande parata di Veliaj in spaccata su una angolata conclusione di Di Serio. Al 32’, lo stesso Di Serio ha sfiorato il vantaggio, ma a tu per tu con l’estremo difensore avversario ah spedito la palla sul fondo. Nella ripresa, il Benevento ha preso meritatamente il largo. Al 7’ Di Serio è stato fermato dal palo, poi nell’azione successiva Veliaj si è opposto con un bell’intervento su Perlingieri. Un minuto dopo c’è stato il gol di Francescotti che ha sbloccato il risultato. Al 26’ il raddoppio ha portato la firma di Carriola, ma con la grande complicità di Veliaj che sugli sviluppi di un angolo calciato dal centrocampista, viene meno nella presa e spedisce la sfera in rete per il 2-0. Il neoentrato Brugognone ha chiuso definitivamente la contesa, sfruttando al massimo un assist di Vitale. È una vittoria che conferma il Benevento al comando della classifica a punteggio pieno, tra l’altro in solitaria visto il riposo della Roma per numero dispari di compagini presenti nel girone. Nella prossima giornata, i giallorossi si recheranno in trasferta a Lecce.

I risultati della 3^ giornata:

Ascoli - Crotone 1-5

Benevento - Ternana 3-0

Cosenza - Salernitana 4-1

Frosinone - Lecce 1-1

Perugia - Napoli 0-1

Reggina - Lazio 0-2

Riposa: Roma

La classifica:

Benevento 9

Roma 6

Lazio 6

Crotone 6

Napoli 6

Lecce 4

Frosinone 4

Cosenza 3

Perugia 3

Reggina 3

Salernitana 3

Ternana 0

Ascoli 0