Benevento, l'under 17 sfida il Lecce in trasferta I giallorossi puntano alla conquista del quarto successo consecutivo

Impegno in trasferta per l'under 17 del Benevento. La truppa di Rocco, capolista del girone a punteggio pieno, farà visita domani al Lecce con fischio d'inizio fissato alle 10:30. I sanniti sono desiderosi di ottenere il quarto successo consecutivo, in modo da proseguire nel migliore dei modi questo inizio di stagione.

I convocati di Rocco:

Portieri: Esposito, Scarpato.

Difensori: Volpe, Marrone, De Gennaro, Di Martino, Palladino, Galietti, Avolio, Panzarino.

Centrocampisti: Zarrillo, Pengue, Carriola, Ballirano, Vitale.

Attaccanti: Perlingieri, Francescotti, Di Serio, Brugognone, Signorelli, Manzi

Ecco il programma della quarta giornata:

Crotone - Cosenza

Lazio - Frosinone

Lecce - Benevento

Napoli - Ascoli

Salernitana - Roma

Ternana - Perugia

Riposa: Reggina

La classifica;

Benevento 9

Roma 6

Lazio 6

Crotone 6

Napoli 6

Lecce 4

Frosinone 4

Cosenza 3

Perugia 3

Reggina 3

Salernitana 3

Ascoli 0

Ternana 0