Under 17, pareggio tra Lecce e Benevento I sanniti hanno impattato in casa dei salentini

Lecce - Benevento 1-1

Lecce: Moccia, Dell'Acqua, Orfano, Borgo, Zecca, Leuzzi, De Vito (10'st Agrimi), Mariano (17'st Gueye), Mastrapasqua (29'st Mazzarano), Geusa (17'st Perricci), Minerva (29'st Fornaro). A disp.: Leone, Litti, Lanciano,, Fasano. All.: Schipa

Benevento: Esposito, Di Martino, Zarrillo (1'st Ballirano), Avolio, Panzarino (1'st Galietti), Marrone, Di Serio, Pengue, Perlingieri, Carriola (38'st Brugognone), Francescotti (33'st Palladino). A disp.: Scarpato, Volpe, De Gennaro, Vitale, Signorelli. All.: Rocco

Arbitro: Tropiano di Bari

Assistenti: Fedele e Turco di Lecce

Reti: 29'pt Geusa su rig. (L), 2'st Perlingieri (B)

Termina con un pareggio il match della quarta giornata tra le compagini under 17 di Lecce e Benevento. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa, grazie a un calcio di rigore trasformato da Geusa. La Strega ha portato il risultato sull'1-1 dopo due minuti dall'inizio della ripresa, con la marcatura che è stata firmata da Perlingieri. Si tratta del quarto risultato utile consecutivo per i sanniti, tra l'altro il primo pareggio dopo le vittorie ottenute contro Crotone, Napoli e Ternana. Il Benevento resta al comando della classifica con dieci punti. Nella prossima giornata, in programma il 10 ottobre, affronterà all'Avellola i pari età della Lazio.