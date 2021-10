Under 17, all'Avellola c'è il big match tra Benevento e Lazio Sfida d'alta classifica nel Sannio. Fischio d'inizio alle ore 15

Big match all'Avellola tra le compagini under 17 di Benevento e Lazio. I giallorossi sono al comando della classifica, anche se con una partita in più rispetto alle due capitoline. I biancocelesti hanno vinto tutte le partite e cercheranno di conquistare punti preziosi in casa della Strega, la quale non ha nessuna intenzione di lasciare il primo posto. Il fischio d'inizio dell'incontro è fissato alle ore 15. Si prevede un incontro molto interessante, tra due squadre che hanno cominciato in maniera più che positiva la stagione. La truppa di Rocco è reduce dal pareggio rimediato a Lecce dopo tre vittorie consecutive. Il tecnico dovrà fare a meno degli infortunati De Iulio, Panzarino e Manzi.

L'elenco dei convocati:

PORTIERI: Esposito, Scarpato;

DIFENSORI: Volpe, Marrone, De Gennaro, Di Martino, Palladino, Galietti, Avolio, Guerra;

CENTROCAMPISTI: Zarrillo, Pengue, Carriola, Ballirano, Vitale;

ATTACCANTI: Perlingieri, Francescotti, Di Serio, Brugognone, Signorelli.

Il programma della 5^ giornata:

Ascoli - Ternana

Benevento - Lazio

Cosenza - Napoli

Frosinone - Reggina

Perugia - Lecce

Roma - Crotone

Riposa: Salernitana

La classifica:

Benevento 10

Roma 9

Lazio 9

Napoli 9

Cosenza 6

Perugia 6

Crotone 6

Lecce 5

Frosinone 4

Reggina 3

Salernitana 3

Ternana 0

Ascoli 0