Under 17, il Benevento sfida il Frosinone per consolidarsi al primo posto Si giocherà domani la sfida tra le compagini giovanili. Fischio d'inizio ore 12

Si giocherà domani il match tra le compagini under 17 di Benevento e Frosinone. I giallorossi, che sono al comando della classifica con un vantaggio di tre lunghezze su Roma e Napoli, sono reduci dalle importanti vittorie ottenute contro Lazio e Reggina. La truppa di Rocco vuole un altro successo per consolidarsi al primo posto, considerato che nel prossimo weekend sarà costretta a riposarsi per via del turno di sosta individuale. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12 sul sintetico del centro sportivo Avellola.

Il programma della 7^ giornata:

Ascoli - Lazio

Benevento - Frosinone

Cosenza - Lecce

Perugia - Reggina

Roma - Ternana

Salernitana - Napoli

Riposa: Crotone

La classifica:

Benevento 16

Roma 13

Napoli 13

Lazio 12

Lecce 11

Cosenza 9

Reggina 6

Salernitana 6

Perugia 6

Crotone 6

Frosinone 4

Ternana 1

Ascoli 1