Under 17, il Benevento cerca la vittoria contro l'Ascoli Il match si giocherà domani pomeriggio all'Avellola

Alle 14:30 di domani è in programma la sfida tra Benevento e Ascoli, valida per la decima giornata del campionato Primavera. I giallorossi sono a una lunghezza dal primo posto occupato dalla Lazio. I marchigiani, invece, sono relegati all'ultimo posto con soltanto un punto conquistato. Una classifica che non deve trarre in inganno, con la Strega che cercherà di tornare alla vittoria per insidiare l'andamento delle due capitoline.

Programma 10^ giornata:

Benevento - Ascoli

Frosinone - Cosenza

Lazio - Salernitana

Lecce - Crotone

Reggina - Roma

Ternana - Napoli

Riposa: Perugia

La classifica:

Lazio 19

Roma 18

Benevento 18

Lecce 18

Napoli 17

Perugia 13

Cosenza 12

Reggina 9

Crotone 9

Frosinone 8

Salernitana 7

Ternana 4

Ascoli 1