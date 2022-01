Under 17, una doppietta di Perlingieri piega il Lecce (FOTO) Importante successo dei sanniti contro una diretta concorrente

Benevento - Lecce 2-1

Benevento: Esposito, Di Martino, Zarrillo, Avolio, Panzarino, Galietti (21'st Ballirano), Manzi (1'st Carfora), Pengue, Francescotti (42'st Signorelli), Carriola, Brugognone (1'st Perlingieri). All.: Rocco

Lecce: Moccia, Manfredi (1'st Orfano), Dell'Acqua, Borgo (39'st Sorino), Zecca, Leuzzi, De Vito (39'st Iasevoli), Mariano (8'st Europaeus), Perricci, Minerva (8'st Mazzarano), Agrimi (39'st Mastrapasqua). A disp.: Leone, Fasano, Giacomazzi. All.: Schipa

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata

Assistenti: Cammarota di Nola e De Rosa di Napoli

Marcatori: 9'pt Zecca (L), 31'st e 38'st Perlingieri (B)

Importante successo per l'under 17 del Benevento che ha piegato all'Avellola i pari età del Lecce con il risultato di 2-1. Gli ospiti sono riusciti a passare in vantaggio dopo nove minuti grazie a una marcatura realizzata da Zecca. La truppa di Rocco ha cercato in tutti i modi di pareggiare i conti, mostrando grande determinazione e personalità come accaduto nella scorsa giornata con la Ternana, quando sono riusciti a evitare la sconfitta con due reti realizzate nei minuti di recupero. Nella ripresa è salito sugli scudi Perlingieri, autore del pari al 31'. Dopo sette minuti è arrivata la doppietta che ha permesso al Benevento di ribaltare il risultato, portando il risultato sul definitivo 2-1. Si tratta di un successo che permette ai ragazzi di Rocco di restare nelle primissime posizioni della classifica, distanziando il Napoli e gli stessi salentini. Nella prossima giornata ci sarà il big match con la Lazio che significherà molto nella lotta per il primato della classifica.

I risultati della 4^ giornata di ritorno:

Ascoli - Napoli 1-1

Benevento - Lecce 2-1

Cosenza - Crotone

Frosinone - Lazio

Perugia - Ternana 3-0

Roma - Salernitana 4-1

Riposa: Reggina

La classifica:

Lazio 32

Benevento 31

Roma 30*

Lecce 25*

Napoli 25

Cosenza 22

Perugia 20*

Crotone 16*

Frosinone 12*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 5

Ascoli 3*