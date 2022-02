Under 17, trasferta a Crotone per il Benevento Si recupera la prima giornata del girone di ritorno

Comincia una settimana impegnativa per l'under 17 del Benevento che sarà chiamata ad affrontare tre partite in sette giorni per il recupero delle prime due giornate del girone di ritorno, rinviate lo scorso gennaio a causa della pandemia. I giallorossi scenderanno in campo domani in casa del Crotone. C'è grande voglia di tornare al successo dopo la sconfitta rimediata in casa della capolista Lazio. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Il programma della 1^ giornata di ritorno:

Crotone - Benevento

Lecce - Lazio

Napoli - Frosinone

Roma - Ascoli

Salernitana - Perugia

Ternana - Reggina

Riposa: Cosenza

La classifica:

Lazio 36

Roma 33*

Benevento 31

Lecce 28*

Napoli 25*

Cosenza 25*

Perugia 20*

Crotone 16*

Frosinone 16*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 8

Ascoli 3*

*una partita in meno