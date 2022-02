Under 17, Benevento poco cinico: a Crotone è pareggio Reti bianche nel recupero della 1^ giornata di ritorno

Crotone - Benevento 0-0

Crotone: Gentile, Mauriello, Lupinacci (39'st Le Pera), Polimeni, Bianchi, D'Amora, Scandale, Caligiuri, Mautone, Elia, Salvatore. A disp.: Gattuso, Milano, Russo, Maheswaran, Procopio, Scarcelli, Valente, Urso. All.: Corrado

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio, Ballirano (39'st Vitale), Perlingieri, Carriola, Francescotti (39'st Brugognone). A disp.: Scarpato, Volpe, Zarrillo, Manzi, Galietti, Palladino, Signorelli. All.: Rocco

Arbitro: Condito di Catanzaro

Assistenti: Bernaudo e Paonessa di Cosenza

Pari a reti bianche tra le formazioni under 17 di Crotone e Benevento. I giallorossi hanno sfiorato in più di un'occasione il vantaggio, ma si sono rivelati poco cinici. Si contano almeno tre azioni molto pericolose di Perlingieri che non sono state capitalizzate, oltre a una traversa colpita da Carriola su punizione. Tanto rammarico per la compagine allenata da Rocco che ottiene un punticino dopo la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa della Lazio. Non c'è tempo da perdere, considerato che già mercoledì la Strega scenderà in campo per affrontare il Napoli all'Avellola per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno.

Il programma della 1^ giornata di ritorno:

Lecce - Lazio 2-3

Napoli - Frosinone

Roma - Ascoli

Salernitana - Perugia

Ternana - Reggina

Riposa: Cosenza

La classifica:

Lazio 39

Roma 33*

Benevento 32

Lecce 28*

Napoli 25*

Cosenza 25*

Perugia 20*

Crotone 17*

Frosinone 16*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 8

Ascoli 3*

*una partita in meno