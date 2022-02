Under 17, gioia del Benevento contro il Napoli: il derby lo decide Perlingieri Importante successo ottenuto dai giallorossi guidati da Rocco

Benevento - Napoli 1-0

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (24'st Manzi), Ballirano (39'st Vitale), Perlingieri, Carriola, Francescotti (18'st Signorelli). A disp.: Scarpato, Volpe, Zarrillo, Palladino, Galietti, Brugognone. All.: Rocco

Napoli: Turi, Romano, Di Lauro, Peluso, Mazzone, D'Avino, Vilardi (42'st Attanasio), Milo, Vigliotti (24'st Pinzolo), Russo (12'st Mazzeo), Tortora (24'st Grieco). A disp.: Pellino, Ascolese, Tuccillo, Fucci, Cinquegrana. All.: Liguori

Arbitro: Decimo di Napoli

Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Panico di Nola

Marcatore: 25'pt Perlingieri

L'under 17 del Benevento torna alla vittoria e lo fa nell'importante derby giocato questa mattina contro il Napoli. L'incontro è stato deciso al 25' del primo tempo da Perlingieri, il quale ha capitalizzato alle spalle di Turi mettendo a segno la decima marcatura stagionale. Gli ospiti hanno provato a riequilibrare il risultato, ma alla fine la truppa guidata da Rocco è riuscita a ottenere un successo molto prezioso in chiave classifica, soprattutto perché le permette di tenere a bada le inseguitrici. I giallorossi balzano a quota 35 punti e nella prossima giornata, in programma domenica, affronteranno la Reggina all'Avellola per cercare di ottenere il bis e consolidarsi ai vertici della classifica.

I risultati della 2^ giornata di ritorno:

Ascoli - Salernitana

Benevento - Napoli 1-0

Cosenza - Roma 1-2

Frosinone - Ternana

Perugia - Crotone

Reggina - Lecce 1-1

Riposa: Lazio

La classifica:

Roma 39*

Lazio 39

Benevento 35

Lecce 29*

Napoli 28*

Cosenza 25*

Perugia 23*

Crotone 17*

Frosinone 16*

Ternana 11

Salernitana 10

Reggina 10

Ascoli 3*

*una partita in meno