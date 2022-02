Under 17, il Benevento sfida il Frosinone in trasferta Il match si giocherà domani pomeriggio

Si giocherà domani pomeriggio la gara tra le compagini under 17 di Benevento e Frosinone. La location sarà lo stadio comunale di Ferentino, con i giallorossi che sono desiderosi di ottenere il massimo per consolidarsi ai vertici della classifica. Sarà una settimana intensa, considerato che giovedì la Strega tornerà in campo per recuperare l'incontro con la Reggina. Due confronti che potranno significare molto per il cammino della truppa di Rocco in campionato. Fischio d'inizio fissato alle ore 15.

Il programma della 7^ giornata di ritorno:

Frosinone - Benevento

Lazio - Ascoli

Lecce - Cosenza

Napoli - Salernitana

Reggina - Perugia

Ternana - Roma

Riposa: Crotone

La classifica:

Roma 42*

Lazio 42

Benevento 35*

Lecce 32*

Cosenza 28*

Napoli 28*

Perugia 26*

Frosinone 19*

Crotone 17*

Salernitana 14

Ternana 11

Reggina 10*

Ascoli 4*

*una partita in meno