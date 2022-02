Under 17, pareggio amaro in casa del Frosinone I giallorossi si sono fatti rimontare il doppio vantaggio

Frosinone – Benevento 2-2

Frosinone: Stellato, Fratarcangeli, Stefanelli, Romano A. (41’st Tote), Quadraccia, Stazi, Romano R. (41’st Cipolla), Evangelisti, Coletta (29’st Bauco), Zanchetta, Mezsargs. A disp.: Minicangeli, Ferrari, Severino, Di Mauro, Crecco, Salvatori. All.: Di Michele

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro (26’st Zarrillo), Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (12’st Signorelli), Ballirano, Perlingieri, Carriola (12’st Pengue), Francescotti. A disp.: Scarpato, Volpe, Galietti, Manci, Vitale, Brugognone. All.: Rocco

Arbitro: Vittoria di Taranto

Assistenti: Iaboni e Perruzza di Frosinone

Marcatori: 12’pt Marrone (B), 5’st Francescotti (B), 21’st Mezsargs (F), 23’st Zanchetta su rig. (F)

Amaro pareggio rimediato dal Benevento in casa del Frosinone. I giallorossi sono passati in vantaggio al 12' del primo tempo con Marrone, gestendo al meglio il risultato e sfiorando in diverse occasioni anche il raddoppio. Il bis è arrivato al 5' della ripresa e ha portato la firma di Francescotti. La sfida è cambiata poco dopo. Prima al 18' Cipolla si è divorato un calcio di rigore, poi tre minuti dopo Mezsargs ha accorciato le distanze. Il pareggio è arrivato al 23' con Zanchetta che non ha fallito un altro tiro dagli undici metri. Il risultato non si è smosso dal 2-2, con il Benevento che si deve accontentare del punto. La turppa di Rocco cercherà di riscattarsi giovedì pomeriggio, quando all'Avellola ospiterà la Reggina.

I risultati della 7^ giornata di ritorno:

Frosinone - Benevento 2-2

Lazio - Ascoli 2-2

Lecce - Cosenza

Napoli - Salernitana

Reggina - Perugia

Ternana - Roma

Riposa: Crotone

La classifica:

Lazio 43

Roma 42*

Benevento 36*

Lecce 32*

Cosenza 28*

Napoli 28*

Perugia 26*

Frosinone 20*

Crotone 17*

Salernitana 14

Ternana 11

Reggina 10*

Ascoli 5*

*una partita in meno