Under 17, poker del Benevento al Perugia I giallorossi si avvicinano alla qualificazione alle fasi finali

Benevento - Perugia 4-0

Benevento: Scarpato, Di Martino (37'st Palladino), De Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone (1'st Galietti), Di Serio (24'st Manzi), Ballirano (24'st Pengue), Perlingieri (31'st Vitale), Carriola (31'st Signorelli), Francescotti (24'st Brugognone). A disp.: Esposito, Zarrillo. All.: Rocco

Perugia: Bulgarelli (36'st Cerroni), Viti, Dalla Valle, Gennaioli, Diallo, Plini, Fagotti, Giunti, Ravanelli (17'st Leone), Peroni (25'st Persichini), Serfilippi. A disp.: Seghetti. All.: Papini

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia

Assistenti: Arcella di Frattamaggiore e Carrozza di Battipaglia

Marcatori: 12'pt e 33'pt Perlingieri, 45'pt Di Serio, 17'st Francescotti

Importante vittoria per l'under 17 del Benevento che ha liquidato il Perugia con il netto risultato di 4-0. I giallorossi sono subito passati in vantaggio al 12' con Perlingieri, il quale si è ripetuto anche al 33' siglando la doppietta personale e portando il risultato sul 2-0. A pochi istanti dalla conclusione della prima frazione, Di Serio ha messo al sicuro il risultato con il tris sannita. A chiudere la contesa è stato Francescotti al 17' della ripresa per il poker. Considerato il riposo del Napoli, il Benevento consolida con ancora più convinzione il terzo posto in classifica e si avvicina alla qualificazione alle fasi finali. Nella prossima giornata, la truppa di Rocco affronterà l'Ascoli in trasferta.

I risultati della 9^ giornata di ritorno:

Benevento - Perugia 4-0

Frosinone - Ascoli 4-2

Lazio - Roma 1-1

Lecce - Salernitana 1-3

Reggina - Cosenza 0-0

Ternana - Crotone 2-2

Riposa: Napoli

La classifica:

Roma 49*

Lazio 47

Benevento 42

Napoli 37

Lecce 35*

Perugia 29*

Cosenza 29

Frosinone 26*

Salernitana 20

Crotone 18*

Ternana 12

Reggina 11

Ascoli 8*